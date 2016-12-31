Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 06:35

Başkan Kayalı, minik öğrencilerin sertifika sevincine ortak oldu

Başkan Kayalı, minik öğrencilerin sertifika sevincine ortak oldu

31 Aralık 2016 06:35

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından okul öncesi çocuklara yönelik olarak düzenlenen eğitim programına katılan miniklere sertifikaları verildi. Eğitimlere katılan 6 minik öğrenci sertifika heyecanını şarkılar söyleyip pasta keserek kutladı.
Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ve öğrenci velileri katıldı. Eğitimlere katılan minikler sertifikalarını veren Başkan Kayalı, törenin ardından öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti.
Sertifika töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı eğitimlerin önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirterek “Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezimiz, kadın ve çocukların yanında olmaya devam edecektir. Eğitimler sayesinde çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlıyoruz. Çocuklara yönelik Kadın Danışma Merkezi tarafından verilen eğitimlerimiz, sömestr tatilinin ardından yeni öğrenci grubuyla devam edecek” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç