Başkan Kayalı muhtarlarla bir araya geldi

Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıya birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.
Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Kayalı’nın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.
Mahallelerdeki yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarının ele alındığı toplantıda muhtarlar yaşadıkları sorunları ve önerilerini Başkan Kayalı’ya aktardı. Toplantının ardından Başkan Kayalı ve muhtarlar Güvercinada Restoran’da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.