Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 14:37

Başkan Kayalı muhtarlarla bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Kayalı muhtarlarla bir araya geldi

13 Haziran 2018 14:37

Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıya birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.


Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Kayalı’nın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.


Mahallelerdeki yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarının ele alındığı toplantıda muhtarlar yaşadıkları sorunları ve önerilerini Başkan Kayalı’ya aktardı. Toplantının ardından Başkan Kayalı ve muhtarlar Güvercinada Restoran’da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç