Başkan Kayalı’dan öğretmenlere ziyaret

Ziyarette öğretmenleri kutlayarak hediyeler veren Başkan Kayalı’ya Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman eşlik etti. Öğretmenlik mesleğinin ve eğitimin önemine işaret eden Başkan Kayalı "Ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezunum. Bizim dönemimizde sınavlar hep açık kitapta olurdu. Yani ezbere dayalı değil yoruma dayalı bir eğitim gördük. O yüzden öğrencilere eğitim sürelerince bir takım bilgileri ezberletmekten ziyade kavramsal anlamayı öğretmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla gelecek nesiller siz değerli öğretmenlerin elinde. Hepinizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi’nin ilçede bulunan okullara çok ciddi katkılarda bulunduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman "Kuşadası Belediyesi ilçede bulunan okullara çok ciddi katkılarda bulunuyor. Yapılan çalışmaları çok önemsiyor ve bu konuda belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Ayrıca belediye başkanımız bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak duygularımıza ortak olması bizleri çok mutlu etti. Bu açıdan siz değerli öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutlar, belediye başkanımıza da bu özel günümüzde yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.