Başkan Kendirlioğlu’ndan çiftçilere uyarı: Ecrimisil sorunu çözüldü

Başkan kendirlioğlu, çiftçilerin bugünden itibaren 18 Kasım 2018 tarihine kadar Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğini belirtti.

Aydın’da binlerce çiftçinin yıllardır bekleyen bir sorunun daha çözüme kavuştuğunu belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Ecrimisil ödeyerek üretim yapan çiftçimiz desteklerden yararlanamıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile bu kapsamdaki çiftçilerimiz Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabilecek. Bu işlemden sonra da desteklerden yararlanabilecek. Yıllardır Hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydolamadıkları için çiftçilerimiz devletin sağladığı desteklerden yararlanamıyordu. Bu konuda Genel Başkanlığımız uzun süredir mücadele veriyordu. Yapılan girişimler sonucu Hazineye ait arazilerini ecrimisil ödeyerek tarımsal amaçla geriye dönük en az 3 yıl kullandığı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce tespit edilen çiftçilerimiz, bu imkanlardan yararlanabilecekler. Çiftçilerimiz, Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabilecek, tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanabilecek. Bu araziler için, çiftçilerimize, kira sözleşmesi yapmak şartıyla ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildi. Çiftçilerimiz, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler” diyerek çiftçilerin bugünden itibaren 18 Kasım 2018 tarihine kadar, Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğini belirtti.