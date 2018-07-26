Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 13:31

Başkan Kılıç’tan hemşerisi Bakan Selçuk’a ziyaret

AYDIN (İHA) – Köşk Belediye Başkanı Rifat Kadri Kılınç, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti.

Başkan Kılıç’tan hemşerisi Bakan Selçuk’a ziyaret

26 Temmuz 2018 13:31


Başkan Kılınç, sosyal medya hesabından paylaştığı Bakan Selçuk’un makamında çekilen hatıra fotoğrafının altına şu notu düştü:


“Köşkümüzün iftiharı, yeni hükümet sistemimizin Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendiyi Bakanlıkta ziyaret ederek kıymetli hemşerilerimizin selamlarını ilettik. Bakanımıza gerçekleştirmiş olduğumuz projeler hakkında bilgi vererek, ilçemizde yapmayı hedeflediğimiz yeni yatırımları arz ettik. Bakanımız, Köşk’te hedeflediğimiz proje ve yatırımlar konusunda desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti. Şahsım ve kıymetli Köşk halkı adına ilçemize desteklerinden dolayı memnuniyetimizi dile getirerek, olumlu bir ziyaret gerçekleştirdik. Bakanımıza yeni vazifesinde muvaffakiyetler diler; yoğun programı sebebiyle bizlere ayırdığı kıymetli vakit ve kabullerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç