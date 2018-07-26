Başkan Kılıç’tan hemşerisi Bakan Selçuk’a ziyaret

Başkan Kılınç, sosyal medya hesabından paylaştığı Bakan Selçuk’un makamında çekilen hatıra fotoğrafının altına şu notu düştü:

“Köşkümüzün iftiharı, yeni hükümet sistemimizin Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendiyi Bakanlıkta ziyaret ederek kıymetli hemşerilerimizin selamlarını ilettik. Bakanımıza gerçekleştirmiş olduğumuz projeler hakkında bilgi vererek, ilçemizde yapmayı hedeflediğimiz yeni yatırımları arz ettik. Bakanımız, Köşk’te hedeflediğimiz proje ve yatırımlar konusunda desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti. Şahsım ve kıymetli Köşk halkı adına ilçemize desteklerinden dolayı memnuniyetimizi dile getirerek, olumlu bir ziyaret gerçekleştirdik. Bakanımıza yeni vazifesinde muvaffakiyetler diler; yoğun programı sebebiyle bizlere ayırdığı kıymetli vakit ve kabullerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim”