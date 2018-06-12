Başkan Kılınç Çarşı Mahallesindeki caminin temelini attı

Mimari ve estetik açıdan ilçede nezih bir ibadethane olma özelliğini taşıyacağını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Gün geçtikçe büyüyen ilçemizde kentleşme ile birlikte ilçemizin ve mahallelerimizin ortak kullanabileceği ibadethanelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hem Soğukkuyu Mahallesi hem de Çarşı Mahallesi Mahmut Şen Bulvarı civarında ikamet eden vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşabilecekleri camii inşaatımıza başladık. Şimdiye kadar İlçemizde Karatepe Şehitliği Camii, Altıeylül Tahir Aydın Camii, Kızılcayer Camii, Kıran Yukarı Mahalle Camii ve Gökkiriş Ağalar Camiini Köşk İlçesi Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğimizin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımız, mahalle muhtarlıklarımız çalışmaları ve Belediyemizin katkılarıyla tamamlayarak ibadete açıldı. Köşkün tek çifte minareli camisi olma özelliği ile mihrabından minaresine, mermerinden nakışlarına varıncaya kadar en güzelini inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.