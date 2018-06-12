Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 10:37

Başkan Kılınç Çarşı Mahallesindeki caminin temelini attı

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Çarşı Mahallesinde Köşk İlçesi Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde Köşk Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılan caminin temelini attı.

Başkan Kılınç Çarşı Mahallesindeki caminin temelini attı

12 Haziran 2018 10:37


Mimari ve estetik açıdan ilçede nezih bir ibadethane olma özelliğini taşıyacağını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Gün geçtikçe büyüyen ilçemizde kentleşme ile birlikte ilçemizin ve mahallelerimizin ortak kullanabileceği ibadethanelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hem Soğukkuyu Mahallesi hem de Çarşı Mahallesi Mahmut Şen Bulvarı civarında ikamet eden vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşabilecekleri camii inşaatımıza başladık. Şimdiye kadar İlçemizde Karatepe Şehitliği Camii, Altıeylül Tahir Aydın Camii, Kızılcayer Camii, Kıran Yukarı Mahalle Camii ve Gökkiriş Ağalar Camiini Köşk İlçesi Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğimizin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımız, mahalle muhtarlıklarımız çalışmaları ve Belediyemizin katkılarıyla tamamlayarak ibadete açıldı. Köşkün tek çifte minareli camisi olma özelliği ile mihrabından minaresine, mermerinden nakışlarına varıncaya kadar en güzelini inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç