Başkan Kılınç gençlik merkezinin temelini attı

Köşk’ü bir spor ve gençlik merkezine dönüştürecek adımlar attıklarını kaydeden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Gençlerimizin ve ilçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini gerçekleşebilmeleri için çalışma ve projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sporseverlerin ve sporcuların futbol müsabakalarını rahat bir şekilde oynayabilmeleri amacıyla ilk önce toprak zemin halde bulunan Köşk stadyumunu suni çim kaplaması yapıldı. Akabinde sporseverlerin yaz kış demeden maçları rahatça izleyebilmeleri içinde tribün üstü çatı örtümü sağlandı. Akabinde ilçemize bağlı mahallelerimize 7 adet halı saha tesisi ve 500 kişilik Kapalı Spor Salonu’nu Köşkümüzün hizmetine sunduk. İlçemizde ikamet eden gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarının sağlanması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesin sağlanması amacıyla şimdi sıra gençlik merkezinde” dedi.

“Güçlü Yarınlar İçin Varız”

Bu tür merkezlerin vatanını, milletini seven ve ailesine hizmet eden gençlerin yetişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Kılınç, şunları söyledi: “Söz konusu proje Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yatırım protokolü yapıldı. Bu tesiste gençlerimiz eğitsel, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirecek olup; bu anlamda gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına da katkı sağlanacak. Bu gençlik merkezleri bunun için var. Bizler bunun için varız. Bizler, sağlıklı nesiller için, güçlü yarınlar için varız. Yaklaşık 6 bin öğrencimizin bulunduğu ilçemizde gençlerimiz, boş zamanlarını daha keyifli ve verimli geçirebilecek. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun”