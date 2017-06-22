Başkan Kılınç: “Köşk yeni hizmet binasına kavuşuyor”

4 bin metrekarelik kapalı alanı olacak hizmet binasının bir yılda tamamlanması bekleniyor.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın Altı Eylül ve Serdaroğlu Mahalleleri için büyük bir öneme sahip bir projeyi hayata geçirmek için adım attıklarını söyledi.

Başkan Kılınç, “Köşkümüze yapılacak olan yeni Belediye Hizmet Binası 2 bin metrekarelik arazimiz içine toplam oturma alanı 1 milyon 191,46 metreküp olup 5 katlı ve 4 bin metrekarelik kapalı alan olarak inşa edilecek. Belediye hizmet Birimlerinin bulunacağı binada 2 adet konferans salonu, sergi salonu, resim atölyesi, müzik odası, otopark, el sanatları bölümü, yemek salonu, bilgisayar ve dil bölümü, mutfak sanatları bölümü, mescit ve kreş yer alacak. Eski hizmet binasını olmaması ile birlikte Köşk tarihinde kendine ait hizmet binası olmadan yıllarca ilçemize hizmet vermeye çalışmış. Dönem dönem bina değişiklikleri süre gelmiş. Biz projelerimizin içinde Köşkümüz için yeni bir hizmet binası için çalışmalarımıza başladık. ’Herşey Köşk İçin’ ilkesi ile yola çıktık ve Köşk için büyük hayallerimiz olduğunu her fırsatta söyledik. Halkımızdan aldığımız güç ile Köşkümüzü modern, refahı yüksek, yaşanabilir bir kent olması için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Köşkün Çehresini Değiştireceğiz”

Köşk için yapılan projeleri tüm mahalleleriyle birlikte kapsamlı olarak ele aldıklarını Altı Eylül ve Serdaroğlu için çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “Aydın-Denizli Karayolu kenarında Köşk merkez Dörtyol kavşağında bulunan önceleri Kestane Pazarı olarak bilinen 2.000 m arsamızda yaklaşık 5 milyon maliyeti ve 4.000 m kapalı alanı ile “Köşk Belediyesi Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Proje”mizi hayata geçiriyoruz. Bu projemizle ilçemizin çehresi değiştirilmiş, tüm belediye hizmet birimleri tek çatı altında toplanmış olması ile birlikte Altı Eylül İle Serdaroğlu Mahallelerimize yeni bir konum merkezi kazandırılmış ve canlılık getirilmiş olacak. Bir yıl içinde yeni Hizmet Binasının tamamlanmasını hedefliyor; saygı değer Köşk Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu hayalimizi gerçekleştirmenin sevincini tüm saygı değer Köşklülerimiz ile birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.