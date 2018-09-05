Başkan Kılınç, Köşk’ün 96’ncı Kurtuluş Günü’nü kutladı

yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Kurtuluş mücadelemiz dünyanın ibret alacağı bir destandır” diyerek şehit ve gazilere minnetle andığını belirtti.

Dünya üzerinden silinmek istenen bir milletin vatanı ve bayrağını canı pahasına nasıl savunduğunun 96 yıl önce tüm dünyaya gösterildiğini belirten Köşk Belediye başkanı Rıfat Kadri Kılınç, 6 Eylül, Köşk ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Çanakkale Ruhu 1915’te nasıl bu aziz millete yeniden başlama birlikteliği aşkını yaşattı ise Köşk’ün kurtuluşu da aynı ruhun zaferi olmuştur. Bizler şehitlerimizin fedakârlıklarıyla kazanılan ve emanetçisi olduğumuz bu vatan topraklarını, kadim medeniyetimizden ilham ve kuvvet alarak milletçe hep birlikte, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. Kurtuluşunun 96. Yılında bu vatan topraklarında yüzlerce şehidi rahmet ve minnetle yad ediyor; Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, kahraman Kuva-yi Milliye Erlerimizi, Efelerimizi, kadını ve erkeğiyle ‘Efe Ruhlu’ milletimizi, kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.