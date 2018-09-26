Başkan Kılınç köylülerin yayla yolu sorunu çözdü

Asfaltlama çalışması yapılan ulaşım ağının Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı sorumluluğunda olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; "6360 sayılı Yasa ile bu mahallelerimizin ulaşım ağı Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır. Kıran ve Ahatlar Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın gerek yayla tarımında elde edilen barbunya fasulyesi, kiraz ve kestane gibi ürünlerinin pazar piyasasına hızlı ve rahat ulaşım imkânlarının arttırılması gerekse çevre mahalle ve yerleşim yerlerine ulaşımlarının kolay sağlanabilmesi için sözlü ve yazılı olarak Aydın Büyükşehir Belediyesinden asfaltlama çalışmasının yapılması için taleplerimizi defalarca ilettik. Fakat burada ikamet eden vatandaşlarımızın yüzde 80'lik AK Parti oy oranı bulunması ve de merkez belediye olan Büyükşehir Belediyesinin ayrı parti olması sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesinden hiçbir zaman taleplerimiz değerlendirme aşamasında olmadı. Bizler, Köşk Belediyesi olarak Aydın Valiliğimizce yaptığımız çalışma neticesinde Kıran ve Ahatlar Mahallesinde yaşayan hemşerilerimizin ulaşım sorununu merkezi hükümetimizin desteğiyle çözüme kavuşturduk. Hayırlı olsun" diye konuştu.

“Aydın'ın yatırım ilçesi: Köşk”

Bu güne kadar ilçeye kazandırılan yatırımların ve hizmetlerin merkezi hükümetin desteği ile sürdüğünü ifade eden Başkan Kılınç, Köşk isminin artık Ankara'da yatırım, hizmet ve proje ilçesi olarak geçtiğini vurguladı. Ahatlar ve Kıran Mahallesi arasında kalan 3 kilometrelik bağlantı yolunun kilitli parke taşı döşeme çalışmasının Fen İşleri Müdürlüğü tarafından programa alındığını aktaran Başkan Kılınç; yol tesviye ve düzenleme çalışmasının akabinde ekiplerin döşeme çalışmasına başlayacağını belirtti. Köşk ve mahallelerindeki hayat standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek adına önemli olduğunu ifade eden Başkan Kılınç, "Bu projelerin hayata geçmesinde ve asfaltlama çalışmasının hemşehrilerimizin hizmetine sunulması konusunda desteğini esirgemeyen Köşkümüzün abisi, kıymetli büyüğümüz Atilla Koç başta olmak üzere Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'e, AK Parti Aydın Milletvekillerimize şükranlarımı arz ederim" diye konuştu.