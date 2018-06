Başkan Kılınç, selin kapattığı yollara ilk müdahaleyi yaptı

Ahatlar, Cumayanı ve Ketenyeri mahalle yolunda şiddetli yağmur yağması sonucu kapanan yolda Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç ve Ahatlar Mahalle Muhtarı Tahir Ok incelemelerde bulundu. Ahatlar, Cumayanı ve Ketenyeri mahalle yolunun Aydın Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ağında olduğu belirten Ahatlar Mahallesi Muhtarı Tahir Ok; “Bu gün öğleden sonra yağan yağmurdan etkilenen mahalle yolumuzun bir an önce ulaşıma açılması konusunda Başkanımız vakit kaybetmeden soruna el attı. Öncelikli olarak şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun Köşk Belediyesi, mahalle yolumuzun bir an önce açılması için tüm ekip ve ekipmanlarıyla belediye olarak çalışmalarını sürdüyor.” diye konuştu.

“Sorumluluk Sahası Gözetmeksizin Hizmete Hazırız”

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, taşkın yerlerini gezerek incelemelerde bulundu. Ahatlar, Cumayanı ve Ketenyeri mahallelerinde yağan yağış sonrasında ulaşımın olumsuz etkilendiğini ve bu bölgede ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi hususunda ilk müdahaleyi ivedilikle yaptıklarını belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “Yağmurlarla birlikte ekiplerimiz anında seferber oldu ve mahalle bağlantı yolundaki olumsuzluklar anında ortadan kaldırıldı. Gerekli müdahaleler yerinde yapılarak bir daha bu tür taşkın sebebiyetlerinin oluşmaması için yol ve altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Aslında mahalle bağlantı yollarımızın hepsi Aydın Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ağı sorumluluğunda. Köşk Belediyesi olarak, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın sorumluluk sahası gözetmeksizin hizmetine koşarak tüm ihtiyaçlarını imkanların el verdiği ivedilikle çözüme kavuşturma prensibi içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye ekiplerinin çalışmaları neticesinde mahalle yolu tekrar ulaşıma açıldı.