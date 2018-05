Başkan Kılınç’ın 19 Mayıs mesajı

Kılınç mesajında 19 Mayıs 1919 gününün Türk milletinin büyük uyanışının gerçekleştiğini hatırlatarak, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da başlayan ve milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla hedefine ulaştığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşündüğünü vurgulayan Kılınç, “Gençlerimizin barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir. Bu günü gençlik bayramı olarak kutluyor olmamız, milletçe gençlere verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde göstermektedir. Gençlerimizin, çağın gereklerine uygun bilgiler üreterek insanlığın hizmetine sunmaları ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmaları en büyük arzumuzdur. Çünkü ülkemiz, umudumuz ve göz bebeğimiz gençlerimizin omuzları üzerinde yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdürecektir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla dosta güven, düşmana korku veren bir üslupla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Gençlerimiz, bunun en güzel ispatını 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişe attıkları imza ile göstermişlerdir. Gençlerimizin gözündeki ışıkta, her geçen gün güçlenen aydınlık Türkiye’nin geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilecektir. Gençlerine güvenmeyen milletler, geleceğe emin adımlarla yürüyemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti gençlerin başarılarıyla her alanda lider ülke olma hedefine her gün biraz daha yaklaşmaktadır. İnanıyorum ki gençlerimiz, Türkiye’nin bugün ulaştığı seviyeleri çok daha ileriye taşıyacaklardır. Bu duygularla, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, bütün gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.