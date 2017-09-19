Başkan Kılınç’ın Gaziler Günü mesajı

Kılınç, mesajında, vatan ve millet aşkıyla canını feda eden şehit ve gazilerin bu fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını, ‘bu cesaret ve fedakârlığın herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz’ diyen Kılınç,“Bu vatan, bu millet, sizlere minnet ve şükran borçludur. Türk Milleti tarih boyunca vatanı, milleti, inançları için, yeri geldiğinde canını vermekten hiç çekinmemiştir ve bugünlere gururla gelmiştir. Yaşadığımız coğrafyanın bizler için vatan olması, yurt olması şehit ve gazilerimizin verdiği mücadeleyle gerçekleşmiştir” dedi.

Bunun bilincinde olarak, onlardan alınan bu büyük emanete sahip çıkmaya ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kılınç, demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla tesis ederek, demokrasiden, hukuktan ve özgürlüklerden taviz vermeden Türkiye’yi daha da güçlendirmek için el birliğiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye’nin geçirdiği bu zor günlerin inanç ve kararlılıkla aşılabileceğine dikkati çeken Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç,“Ülkemizin bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını hiç çekinmeden ortaya koyan gazilerimiz, bizim için çok değerlisiniz. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızın asli unsurlarından biri olan siz kahramanlar, Türk Milletinin kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunuzu unutmayın, hepinizi o tertemiz alınlarınızdan öpüyorum. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ’Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.