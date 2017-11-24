Başkan Kılınç’ın Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Kılınç mesajında; çocukların geleceğine ışık tutan öğretmenlerin onların hayatında ve toplumda önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bilgiye, öğrenmeye, eğitime hak ettiği değeri veren bir kültürün evlatları olduğunu ifade eden Kılınç, "Yüce kitabımız olan Kura-n’ı Kerim’in ilk ayetinin ’oku’ emriyle başlaması okumanın, öğrenmenin ve eğitimin bizim için önemini gayet açık şekilde anlatmaktadır. Türk toplumlarında eğitim kadar eğiten de, bilgi kadar bilge kişi de önemli olmuş ve saygı duyulmuştur" ifadelerini kullandı. Eğitim ve öğretimin insanlık için olmazsa olmaz bir gereksinim olduğuna dikkati çeken Başkan Kılınç mesajında, "İlim Çin’de bile olsa gidip alınız anlayışının hakim olduğu bir medeniyetin çocukları olarak öğretmenin, ilmin bizim dünyamızda ayrı bir yeri, önemi bulunmaktadır. İstikbalimiz olan çocuklarımızın yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenlerimizin özverisi, kendisini ülkesine adamışlığı ’Yeni Türkiye’nin hedeflerini belirleyecektir." dedi.

"Terör öğretmenleri öğrencilerinden ayırdı"

Görevini ifa ederken hayatını kaybeden öğretmenleri de hatırlatan Başkan Kılınç, "Terör gencecik yaşta, çiçeği burnunda öğretmenlerimizi maalesef öğrencilerimizden ayırdı ve bizlerin yüreğini dağladı. Böyle acıların tekrarlanmaması dileğiyle, vatan uğruna şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vatan toprağının her noktasında şehir merkezlerinden, en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla yerine getiren öğretmenlere özverilerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizi eğitime ve öğrencilerine yaptıkları katkılardan ötürü en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerine de yer verdi.