Başkan Mehmet Erol Meclis Üyelerini halka şikayet etti

Belediye Başkanı Mehmet Erol, sosyal medya hesabından ‘Hizmeti engelledikleri’ gerekçesi ile CHP’li ve MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen belediye meclis üyelerine seçmene şikayet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Bugün Belediye Meclisinde kendilerine yakışır şekilde MHP’den istifa eden ve İYİ Parti’ye geçen Meclis Üyeleri ile CHP’li Meclis Üyelerinin elleri hizmeti engellemeye kalktı. Bizler yerel seçimlerde söz verdiğimiz gibi, Kapalı Pazaryerini, şehir merkezinde bulunan esnaflarımızın kazançlarını düşünerek, esnaflarımızın pazarın potansiyelinden faydalanmalarını sağlamak maksadıyla, ısrarlı bir şekilde Buharkent merkezde bulunan İstiklal İlkokulunun arazisi üzerine yapmak ve şimdiki pazaryerini de Kent Meydanı haline getirmek için çalışmalarımızı son aşamaya getirdi. İmar değişikliklerini tamamladık ve İstiklal İlkokulunun arazinin tapusunun Belediyemize geçmesi için tüm işlemleri bitirdik. Proje ihalesi de yapılmış olan Kapalı Pazaryerinin, en geç Eylül-2018 ayında temelini atmayı öngörüyorduk. Ancak bu gün Belediye Meclisinde, Kapalı Pazaryerinin finansmanını sağlamaya yönelik olarak İller Bankasından borçlanma izni talebimizle ilgili gündem maddesi, MHP’den istifa eden ve İYİ Partiye geçen Meclis Üyeleri ile CHP’li Meclis Üyelerinin ret oyu kullanmaları nedeniyle kabul edilmemiştir” diyerek ret oyu verenlerin amaçlarının AK Parti hizmetlerini engellemek ve yapılan hizmetleri ortadan kaldırmak olduğunu ileri sürdü. ,

Başkan Mehmet Erol açıklamasının devamında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek dışında herhangi bir amaç, proje ve hedefleri olmayan, hizmet ve millet kaygısı taşımayan, İyi Parti ve CHP’nin yereldeki temsilcileri de hizmeti engelleme konusunda bizleri yanıltmadılar. Ancak vatandaşlarımız bilsin ki, yılların hayali olan Kapalı Pazaryerini, tüm engellemelere rağmen Buharkent’imize kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.