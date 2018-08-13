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13 Ağustos 2018 17:15

Başkan meslek hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan’ın kızı Burçe Çetindoğan ile Taygun Kurtulmuş evlendi.

Başkan meslek hayatının en heyecanlı anlarını yaşadı

13 Ağustos 2018 17:15

Aynı zamanda Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı olan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan kızını en mutlu gününe kendi elleri ile hazırladı. Nikah masasına oturmadan önce kuaför koltuğuna oturan Burçe Çetindoğan’ın saçını başkan babası yaptı. Çiftin nikahını da Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan kıydı.


Yüksel-Selahittin Çetindoğan’ın kızları Burçe Çetindoğan ile Gülay-Nehri Kurtuluş’un oğulları Taygun Kurtuluş’un nikah merasimine Çetindoğan ve Kurtuluş ailesinin yakınlarının yanı sıra Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, AYESOB’un eski başkanı Hulusi Akşit, Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın AYESOB yönetimi ve çeşitli odaların başkan ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.


Genç çiftin nikah şahitleri ise Tugce Arugun ve Murat Küçük oldu.




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