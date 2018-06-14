Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 13:33

Başkan Özakcan arefe mesaisini personeline ayırdı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan arefe mesaisini personeline ayırdı

14 Haziran 2018 13:33

Mesut Özakcan, Ramazan Bayramı öncesi personeli ile bayramlaştı.


Arefe günü mesaisini personeline ayıran Başkan Özakcan, belediyedeki müdürlükleri ziyaret ederek personeller ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Özakcan, zaman zaman personeli ile sohbet ederken, bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Tüm personeline sevdikleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Özakcan’a ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları A. Seydi Koca, O. Derya Tıkır ve Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç