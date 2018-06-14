Başkan Özakcan arefe mesaisini personeline ayırdı

Mesut Özakcan, Ramazan Bayramı öncesi personeli ile bayramlaştı.

Arefe günü mesaisini personeline ayıran Başkan Özakcan, belediyedeki müdürlükleri ziyaret ederek personeller ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Özakcan, zaman zaman personeli ile sohbet ederken, bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Tüm personeline sevdikleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Özakcan’a ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları A. Seydi Koca, O. Derya Tıkır ve Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş eşlik etti.