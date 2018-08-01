Başkan Özakcan, AYSO’yu ziyaret etti

Mesut Özakcan, Aydın Sanayi Odasına nezaket ziyaretinde bulunarak, AYSO Yönetimi ile bir araya geldi.
Ziyarette, AYSO heyetinden Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş ve Sinan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Dursun hazır bulundu.
Aydın sanayisi ve gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler veren Şahin, Aydın İlinin sosyo-ekonomik gelişmişliği konusundaki raporunu Mesut Özakcan’a sundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ziyaretlerinden dolayı Mesut Özakcan’a teşekkürlerini dile getirdi.