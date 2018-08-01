Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 18:01

Başkan Özakcan, AYSO’yu ziyaret etti

Aydın Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, AYSO’yu ziyaret etti

01 Ağustos 2018 18:01

Mesut Özakcan, Aydın Sanayi Odasına nezaket ziyaretinde bulunarak, AYSO Yönetimi ile bir araya geldi.


Ziyarette, AYSO heyetinden Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş ve Sinan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Dursun hazır bulundu.


Aydın sanayisi ve gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler veren Şahin, Aydın İlinin sosyo-ekonomik gelişmişliği konusundaki raporunu Mesut Özakcan’a sundu.


Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ziyaretlerinden dolayı Mesut Özakcan’a teşekkürlerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç