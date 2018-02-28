Başkan Özakcan bedensel engelli Rabia’nın yüzünü güldürdü

Mesut Özakcan, ayaklarıyla yaptığı resimlerle dikkati üzerine çeken doğuştan bedensel engelli Rabia Asrak’ın isteğini geri çevirmeyerek, kendisine akülü sandalye hediye etti.

Doğuştan ellerini kullanamayan 18 yaşındaki Rabia Asrak, anne ve babasıyla geçtiğimiz günlerde Başkan Özakcan’ı makamında ziyaret etmiş, Başkan Özakcan’ın ayaklarıyla yaptığı karakalem portresini kendisine hediye etmişti. Bu ziyarette kullandığı akülü sandalyesinin kendisine küçük geldiğini ve eskidiğini ifade eden Asrak, Efeler Belediyesi’nden yeni bir akülü sandalye talep etmişti. Mesut Özakcan, Rabia Asrak’ın bu talebini geri çevirmeyerek, daha büyük ve kullanışlı akülü sandalyeyi Asrak’a teslim etti.

Başkan Özakcan’ın bizzat kendi elleriyle teslim ettiği yeni akülü sandalyesine kavuşan Bedensel Engelli Rabia, şöyle konuştu:

“Mesut Amcamı çok seviyorum. İsteğimi hemen yerine getiren başkanımıza; engellilere ve sanata verdiği destek için de çok teşekkür ederim. Karakalem portre çalışmalarım devam ediyor. Efeler Belediyemizin desteği ile önümüzdeki aylarda yeniden sergi açacağım için de çok mutluyum.”

Rabia’nın, engeline rağmen çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Mesut Özakcan ise, “Rabia’yı beğeni ile takip ediyor, çizdiği birbirinden güzel resimler için kutluyorum. Biz de Rabia’yı çok seviyoruz. Akülü sandalyesini güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Başarılarının da artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.