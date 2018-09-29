Başkan Özakcan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü

Mesut Özakcan bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Belediye, iş ve hizmetleri ile ilgili Ankara'ya giderek görüşmelerde bulunan Mesut Özakcan, yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Efeler Belediyesi olarak ilçede gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özakcan, Kılıçdaroğlu ile uzun süre sohbet etti.

Başkan Özakcan, görüşme sonunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın halkına selam ve sevgilerini getirerek 'mutlu ve mesut' döndü.