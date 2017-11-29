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29 Kasım 2017 11:15

Başkan Özakcan, Dağeymir yürüyüşüne katıldı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, Dağeymir yürüyüşüne katıldı

29 Kasım 2017 11:15

Mesut Özakcan, Çetin Uygur’u anısına düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.


Aydın’ın Efeler ilçesinde bir araya gelen 400 doğasever, Aydın’da doğa yürüyüşlerini başlatan isim olan Çetin Uygur’un vefatının altıncı yılında yürüyüş düzenledi. Geleneksel hale getirilen yürüyüşe bu yıl Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan’da katıldı. Yürüyüşe, Aydın Tralleis Doğa Sporları Kulübü, Aydın Dağcılık Spor Kulübü, Zirve Dağcılık Spor Kulübü, Bisikletliler Derneği, Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü, Söke Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Söke İzcilik ve Dağcılık Spor Kulübü, Nazilli Doğa Sporları Yürüyüş Kulübü ve Çine Kültür Derneği Doğa Yürüyüş Kulübü destek verdi.


Dağeymiri Mahallesi’nden başlayan yürüyüşte Başkan Özakcan ve beraberindeki doğaseverler Karlık Zirvesi’ne ulaştı. Yürüyüşün ardından, açılış hazırlıkları süren Efeler Belediyesi’nin Dağeymiri Gençlik ve Kamp Merkezi’ni ziyaret eden Özakcan çalışmaları yerinde inceledi. Gençlik ve Kamp Merkezi’nde Türkiye Dağcılık Federasyonu adına, Aydın’da faaliyet gösteren kulüpler tarafından Başkan Özakcan’a verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.


Etkinlik sonunda Başkan Özakcan’ın talimatı ile yürüyüş anısına hediye edilmek üzere hazırlatılan bandanalar (buff) dağıtılarak, kumanya ikram edildi.




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