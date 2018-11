Başkan Özakcan, Doğan Mahallesini ziyaret etti

Mesut Özakcan'ın rutin olarak düzenlediği mahalle ziyaretlerinin bugünkü durağı Doğan Mahallesi oldu.

Mahalle halkının sıcak karşılamasıyla vatandaşlarla bir araya gelen Mesut Özakcan'a, Doğan Mahallesi Muhtarı Mustafa Ali Hortum da eşlik etti. Doğan Mahallesi sakinleri Mesut Özakcan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek,” Başkanımız Mesut Özakcan'ı çok seviyoruz. Kendisi bizim abimiz, babamız. Bugüne kadar hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Efeler Belediyesi hep yanımızda oldu. Bugün mahallemize gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı kendisine çok teşekkür ederiz, Allah başımızdan eksik etmesin” dediler.

Vatandaşların taleplerini ve önerilerini her zaman yerinde dinlemeyi önemsediklerini belirten Başkan Özakcan,” Yeni kurulan bir belediye olmanın sıkıntılarını başta hep birlikte yaşadık ama hiçbir hizmetimizde vatandaşımızı üzmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her sorunu çözüme ulaştırdık. Her zaman mazeret değil çözüm odaklı çalıştık. Bugünde sizlerin memnuniyetini dinlemek bizleri de çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, çay içerek sohbet ettikleri Başkan Özakcan ile ziyaretin sonunda günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.