Başkan Özakcan ’Engelliler Haftası’nda engellilerin yüzünü güldürdü

Mesut Özakcan; Aydın’daki engelliler ve engelli aileleriyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde buluştu.

Efeler Belediyesi tarafından Keyif Bahçesi’nde gerçekleşen programda; tekerlekli ve akülü sandalye isteğiyle Efeler Belediyesi’ne başvuran engelli bireylere sandalyeleri Başkan Özakcan tarafından takdim edildi.

6 akülü ve 4 tekerlekli sandalye olmak üzere toplam 10 sandalye ihtiyaç sahiplerine verilirken, programın ardından tüm katılımcılar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Mesut Özakcan, yaptığı konuşmada, bedensel engelli bireylere son bir yılda 100’ü aşkın akülü ve tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirterek, “Hepimiz her an birer engelli adayıyız. Engelli olarak yaşamını sürdüren kardeşlerimizi ve onların kıymetli aileleriyle göreve geldiğimiz günden buyana gönül birliği içindeyiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

“Engelliler için gayretimizi sürdüreceğiz"

2014 30 Mart’tan bu güne, yeni kurulan bir belediye olmalarına karşın engellilere yönelik yaptıkları hizmetleri aktaran Belediye başkanı Özakcan, "Engelli Spor Takımlarımızın her türlü etkinliğine, ulaşımından malzeme ihtiyaçlarına, her türlü maddi ihtiyaçlarına kadar Efeler Belediyesi olarak destek olduk. Bugüne kadar desteklerimizi hiç esirgemedik, bundan sonra da sizlerin yaşamlarını kolaylaştırmaya ve daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Engelliler için bu gayretimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konya’da 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda kendi sıkletlerinde ikinci olan Aydın Genç Efeler Spor Kulübü’nden Erkan Ünlü ve 59 kiloda mücadele eden üç sporcudan 95 kilo kaldırarak birinci olan Aydın Genç Efeler Spor Kulübü’nden Abdullah Kılıç, madalyalarıyla birlikte programa katıldı. Başkan Özakcan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, Başkan Özakcan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız göreve geldiği günden buyana desteklerini aralıksız sürdürüyor. Sporcularımız katıldığı tüm müsabakalarda sırtlarında Efeler Belediyesi armasını gören diğer kulüplerin dikkatini çekiyor. Çünkü her seferinde Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’ın bize olan desteği hissediliyor ve bu durum diğer takımların bizlere gıptayla bakmasına neden oluyor. Başkanımız da takdirle karşılanıyor. Bundan dolayı çok gururluyuz başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.