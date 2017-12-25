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25 Aralık 2017 10:43

Başkan Özakcan, galerici esnafını ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, galerici esnafını ziyaret etti

25 Aralık 2017 10:43

Mesut Özakcan, AYMAS Oto Galericiler Sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını yerinde dinledi.


AYMAS ziyaretinde Başkan Özakcan’a Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, Efeler Belediye Meclis Üyesi Halis Günday, AYMAS Oto Galericiler Sitesi Başkanı Hasan Yoğurtçu eşlik etti.


Daha önceki AYMAS ziyaretinde Başkan Özakcan’a “Başkanım sizi çok samimi buluyorum. Sizi nerede görsem sarılasım geliyor” diyen esnaf bu ziyarette de, "Başkanım beni hatırladınız mı?" dedi. Özakcan, "Hatırlamam mı hiç" diyerek esnafla kucaklaştı.


Esnafın sıcak karşılamaları ve misafirperverliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, “ Esnafımız bizim baş tacımızdır” dedi.


Ziyaretin sonunda Başkan Özakcan ve beraberindeki heyet, AYMAS Oto Galericiler Sitesi Cevat Aldemir Parkı’nda ki Gülcan Cantay’ın işletmesinde gözleme ile öğle yemeklerini yediler.



Başkan Özakcan’ı görünce heyecanlanan bayan esnaf Gülcan Cantay, “Mesut Başkanımızı görünce çok sevindim, çok heyecanlandım. Ben AYMAS’ın Gülcan teyzesi, Gülcan ablasıyım. 3 yıldır burada gözleme ve sıcak yemek satışıyla ekmek paramı kazanıyorum. Başkanımızın geleceğini bilseydim, neler hazırlardım neler” dedi.




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