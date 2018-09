Başkan Özakcan, Gölhisar Mahallesindeki hayra katıldı

Mesut Özakcan'ın bu haftaki durağı Gölhisar Mahallesi oldu. Başkan M. Mesut Özakcan, Gölhisar Mahallesi Muhtarı Bülent Yalçın'ın verdiği hayra katıldı.

Gölhisar Mahallesi ziyaretine bazı mahalle muhtarları da katılarak Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a eşlik etti. Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın'ın Hac ibadetini gerçekleştirip evine geri dönen annesi adına verdiği hayra Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, Belediye Meclis Başkan Vekili Halis Günday, Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, Fen İşleri Müdürü Figen Çakırtaş, Temizlik İşleri Müdürü Bayram Gül, mahalle muhtarları katıldı.

Gölhisar Mahallesi Okulu bahçesinde düzenlenen hayra katılan Başkan Özakcan vatandaşlarla sohbet ederek Hayırlı Cumalar dilerken, Muhtar Yalçın'a da yapılan pide hayrını Allah kabul etsin dedi.

Annesi adına düzenlediği pide hayrına katılan Başkan Özakcan'a teşekkür eden Muhtar Bülent Yalçın, “ Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan, her zaman her konuda desteğini bizlerden esirgemiyor. Bugün de bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin. Her zaman bizlerde kendisinin yanındayız” ifadelerini kullandı.