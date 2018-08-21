Başkan Özakcan hayvan pazarında vatandaşlarla buluştu

Mesut Özakcan, Kurban Bayramı dolayısıyla Efeler Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Başkan Özakcan Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulunarak celeplerin ve kurban alımına gelen vatandaşların bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efeler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Hayvan Pazarı’nda, belediye olarak günler öncesinden tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Özakcan, “Hem satış yapan, hem kurbanlık bakan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde Hayvan Pazarı’na, 34 bin metrekare açık, 900 metrekare kapalı alan ilave edildi. Celeplerin ve alışverişe gelen vatandaşlarımızın park sorununu da ortadan kaldırdık. Her geçen gün daha hijyenik temiz bir ortam sağlamak için çalışıyoruz. Efeler hayvan pazarında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızı aynı şekilde, Dalama mahallemizdeki hayvan pazarında da yaptık. Aynı güzellikleri orada da gerçekleştirdik. Hayvan pazarımızın tüm fiziki şartları uygun bundan dolayı da hem satış yapan hem de kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlarımız bu durumdan memnun olduklarını ifade ediyorlar. Vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli alışverişler dileyerek bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.