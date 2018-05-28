Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 14:43

Başkan Özakcan, iftarlarda vatandaşlar buluşuyor

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, iftarlarda vatandaşlar buluşuyor

28 Mayıs 2018 14:43

Mesut Özakcan, mahallerde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte oruç açıp, halkın isteklerine kulak veriyor.


Efeler Belediyesi tarafından bu yıl Ramazan ayı içerisinde 51 mahallede iftar sofrası kurulacak. 15 bin kişiye ulaşacak olan Efeler Belediyesi iftar sonraları ilçedeki turunçlardan elde edilen turunç şerbeti ile de vatandaşları serinletiyor. Mahallelerdeki iftar programlarına katılarak vatandaşlarla iç içe olan Mesut Özakcan, orucunu vatandaşlarla birlikte açıyor. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı iftar yemeklerinde kimi zaman da Başkan Özakcan yemekleri bizzat dağıtıyor. İftar sonraları vatandaşların isteklerini dinleyen Özakcan, vatandaşların gönüllerinde taht kurmaya devam ediyor.


Başkan Özakcan’ın her zaman kendilerinin yanlarında olduğunu söyleyen vatandaşlar, Efeler Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyetleri de dile getiriyorlar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç