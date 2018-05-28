Başkan Özakcan, iftarlarda vatandaşlar buluşuyor

Mesut Özakcan, mahallerde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte oruç açıp, halkın isteklerine kulak veriyor.

Efeler Belediyesi tarafından bu yıl Ramazan ayı içerisinde 51 mahallede iftar sofrası kurulacak. 15 bin kişiye ulaşacak olan Efeler Belediyesi iftar sonraları ilçedeki turunçlardan elde edilen turunç şerbeti ile de vatandaşları serinletiyor. Mahallelerdeki iftar programlarına katılarak vatandaşlarla iç içe olan Mesut Özakcan, orucunu vatandaşlarla birlikte açıyor. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı iftar yemeklerinde kimi zaman da Başkan Özakcan yemekleri bizzat dağıtıyor. İftar sonraları vatandaşların isteklerini dinleyen Özakcan, vatandaşların gönüllerinde taht kurmaya devam ediyor.

Başkan Özakcan’ın her zaman kendilerinin yanlarında olduğunu söyleyen vatandaşlar, Efeler Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyetleri de dile getiriyorlar.