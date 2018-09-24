Başkan Özakcan, ikinci kafileyi uğurladı

Efeler Belediyesi'nin 40 yaş üstü vatandaşlar için başlattığı Çanakkale ve Bursa konaklamalı Kültür Gezileri sürüyor. Tek seferde 5 otobüsle birden düzenlenen kültür turunun, ikinci kafilesini Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan uğurladı.

Eski otogar alanından hareket eden otobüsleri gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özakcan, katılımcılara iyi yolculuklar diledi. Başkan M. Mesut Özakcan, Çanakkale'nin bu vatanın bedelinin ödendiği yer olduğunu belirterek, “Çanakkale, Türklerin bağımsızlığı için nasıl destan yazdığını, vatana bayrağa inanca olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği yer. Atalarımız Çanakkale'de vatanı için canlarını vererek tarih yazmıştır. Bugün bu topraklar üzerinde bayrağımız dalgalanıyorsa, atalarımızın orada kanını ve canını vermesiyle olmuştur. Haftada iki defa 40 yaş üstü 450 vatandaşımızı 5 otobüsle Çanakkale ve Bursa'ya gönderiyoruz. Kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale ile Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan, tarihi ve kültürel değerleri ile büyük önemi bulunan Bursa gezisi konaklamalı ve ücretsiz olarak 3 gün sürüyor” dedi.

Başkan Özakcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızla çok güzel duygularla vedalaşıyoruz. Çanakkale ve Bursa gezisi en çok mutlu olduğum projelerden. Mutlaka her vatandaşımızın Çanakkale'yi ziyaret edip, bu vatanın hürriyetinin bedelinin neyle ödendiğini görmesi gerekiyor. O güzel manevi havayı teneffüs etmemiz gerekiyor. Belediyeler tabi ki yol yapar, alt yapı, üst yapı yapar ama sosyal belediyecilik anlayışımız ile gönüller de yapmamız gerekiyor. Bu ayrı bir mutluluk” ifadelerini kullandı.