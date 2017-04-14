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14 Nisan 2017 16:44

Başkan Özakcan Kızılcaköy’de ’hayır’lı çalışmalar yaptı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan Kızılcaköy’de ’hayır’lı çalışmalar yaptı

14 Nisan 2017 16:44

Mesut Özakcan, Kızılcaköy Mahallesi’nde mahalle halkıyla bir araya geldi.



Kızılcaköy mahallesi kahvehanelerinde gerçekleştirilen toplantıya, Mesut Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Kızılcaköy Mahalle Muhtarı Tansel Işık, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Mahalle kahvehanesinde konuşan Başkan Özakcan, “Referandum bir parti seçimi değil. Hangi siyasi görüşten olursak olalım bu referandumda vereceğimiz karar çok önemli. Efeler Belediyesi olarak yasal çerçeveler içerisinde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Muhtarlarımızdan bize gelen talepler doğrultusunda temizlik hizmetlerimizden, cenaze defin hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret içinde olduk. Sizlerle de her zaman gönül birliği içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu ülke, Çanakkale Savaşı’ndan başlayarak 250 bine yakın şehidimizin yattığı Çanakkale’den, İzmir’e kadar uzanan o savaş güzergahında yüz binlerce şehit kanının babaların, anaların, bacıların gözyaşları üzerine kuruldu. 7’den 70’e hepimiz birey olarak demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığımız ölçüde ülkemizde huzur, barış, kardeşlik, mutluluk içinde geleceğe umutla bakan bir Türkiye ortamı yaratabiliriz. Hayırlı günler, Hayırlı yaşamlar, Hayırlı bir gelecek dilerim” diyerek referandum ile ilgili mesajını verdi.




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