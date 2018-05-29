Geçtiğimiz Pazar günü sabah karşı yaşanan olan, Efeler Belediyesine ait Kocagör Mahallesi’ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde meydana geldi. Kent merkezindeki çöp toplama faaliyetlerini tamamladıktan sonra saat 04.00 gibi şantiyeye dönen M.U. idaresindeki çöp kamyonu, elektrik motorlu ana kapıya yaklaşarak kapının açılmasını bekledi. Kapı açılınca hareket eden çöp kamyonu, girişte uyumakta olan ve şantiyedeki işçiler tarafından sahiplenilip büyütülen ’Karabaş’ isimli köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

Hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı. Görüntüler hakkında inceleme başlatan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, kısa süre önce kadroya geçen personelin iş akdini feshederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaptığı yanlışın ardından işinden olan M.U., olayda kasıt olmadığını, şantiyeye girişte yatmakta olan köpeği fark edemediğini savundu.

“Kamu vicdanının gereğini yaptık”

Temizlik şantiyesinde yaşanan üzücü olaydan sonra haberdar olan ve gerekli adımları atmaya başladıklarını belirten Başkan Özakcan, ölen köpeğin yavruyken sahiplenilmiş ve 5 yıldır şantiyeye mal olmuş bir canlı olduğunu söyledi. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Özkacan, “Şantiyeye giren kamyon şoförü, içeri girerken önündeki köpeği ezerek içeriye girmiş. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler, haklı olarak kamuoyunda büyük tepki topladı. Maksatlı olduğunu düşündüğümüz bu olay sonrası, taşeron olarak çalışmaktayken şirkete geçen şoför için toplantı yaptık. Belediye şirketimiz kendisini uyarmak adına hem iş akdini sonlandırdık hem de belediye olarak biz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kamu vicdanının gereğini yerine getirmek ve hayvan haklarının korunması maksadıyla hukuki işlemleri gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.