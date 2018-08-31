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31 Ağustos 2018 09:46

Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’nin çocuklarını sevindirdi

Efeler Belediyesi Kuloğulları Mahallesi’ndeki başlattığı çalışma ile çocuklar için oyun alanı, yetişkinler için de fitness alanı montajı yapıldı.

Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’nin çocuklarını sevindirdi

31 Ağustos 2018 09:46


Tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, Kuloğulları Mahallesi’ndeki minikleri sevindirdi. Belediyeye ait alanı düzenleyerek çocuklar için oyun alanına çeviren ekipler, yetişkinleri de unutmadı. Mahalle meydanına ağaç fidanları dikilerek, belediye kahvesinin bahçesi de birbirinden güzel çiçeklerle renklendirildi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yeni bir görünüm kazandırılan alanlar için mahalle halkı Başkan Özakcan’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.




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