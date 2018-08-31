Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’nin çocuklarını sevindirdi

Tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, Kuloğulları Mahallesi’ndeki minikleri sevindirdi. Belediyeye ait alanı düzenleyerek çocuklar için oyun alanına çeviren ekipler, yetişkinleri de unutmadı. Mahalle meydanına ağaç fidanları dikilerek, belediye kahvesinin bahçesi de birbirinden güzel çiçeklerle renklendirildi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yeni bir görünüm kazandırılan alanlar için mahalle halkı Başkan Özakcan’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.