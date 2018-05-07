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07 Mayıs 2018 15:46

Başkan Özakcan, Kuyulu ve Şevketiye Mahallelerini ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, Kuyulu ve Şevketiye Mahallelerini ziyaret etti

07 Mayıs 2018 15:46

Mesut Özakcan, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.


Efeler Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bu yana, mahalle halkının ayağına giderek, talepleri yerinde dinleyen Başkan Özakcan’ın bu haftaki durağı Kuyulu ve Şevketiye Mahalleleri oldu.


Mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özakcan, Kuyulu Mahallesi’nde kahvehaneleri ziyaret etti. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Mesut Özakcan, ziyaret ettiği kahvehanelerde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.


Ziyaretlere daha sonra Şevketiye Mahallesi’yle devam eden Başkan Özakcan, mahallelinin Efeler Belediyesi’nden duydukları memnuniyeti dinledi.


Başkan Özakcan, “Mahalle ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Talep ve önerileri yerinde dinleyip, görev ve sorumluluk alanımızda yer alan istekleri, imkanlarımız ölçüsünde olabilecek en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın Efeler Belediyesi’nden duydukları memnuniyeti de dinlemek bizleri motive diyor” dedi.




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