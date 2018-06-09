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09 Haziran 2018 09:25

Başkan Özakcan, meclis üyeleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

Efeler Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla meclis üyeleri, muhtarlar ve ailelerine iftar yemeği verdi.

Başkan Özakcan, meclis üyeleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

09 Haziran 2018 09:25


Efeler Belediyesi Ramazan ayının 23’üncü gününde Esra Kır Düğün Salonu’nda meclis üyeleri, muhtarlar ve ailelerine iftar yemeği verdi. İftara Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan eşi Gülay Özakcan ile katıldı.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Efeler Belediyesi olarak bildiğiniz gibi 30 Mart 2014 tarihinde Aydın’ın büyükşehir olması ile yeni bir belediye olarak kurulduk. Sıfırdan oluşturduğumuz belediyemizi siz değerli muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte aksatmadan eksiksiz bir şekilde halkımızın taleplerini karşılamaya çalıştık. Temizlik hizmetlerimizden, cenaze işlerimize, park bahçelerimizden, imar müdürlüğümüze kadar uyum içerisinde verimli bir dönem geçirdik. Halkımız tarafından da aradan geçen 4 yıllık süre içerisinde çalışmalarımız takdir edilerek büyük memnuniyet ve güven ol oluşturduk" dedi.


KAMUDER Derneği tarafından Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Özakcan, "Sayıştay ve Mahalli İdareler’de çalışanlarının ve emeklilerinin oluşturduğu KAMUDER Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en başarılı belediyelerinden biri olarak seçildik. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde; ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ diyor. Efeler Belediyemizi getirdiğimiz son nokta ile görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı gösterdiğimiz gibi vatanımızı en çok sevdiğimizi de tescil edip, ortaya koymuş olduk. Tüm bu çalışmalarımızın bir mimarı da siz meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızsınız. Sizlere özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, daha nice yıllar birlikte çalışmak dileği ile bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


İlahiler eşliğinde sema gösterisinin yapıldığı iftar yemeğinde Başkan Özakcan, muhtarlar ve meclis üyeleri ile uzun süre sohbet ederek yakından ilgilendi.




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