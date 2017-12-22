Başkan Özakcan meslektaşlarını ağırladı

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, İzmir Şube Yazman Üyesi Cevat Şahin, İzmir Şube Müdürü Barış Aydın, Aydın İl Temsilcisi Haluk Demirci, Temsilci Yardımcısı Salih Eğerci ve Ergun Evran, Şube Denetçisi Ahmet Öztürk ve Temsilcilik Teknik Personeli Recep Mercimek katıldı.
Ziyarette Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu ve beraberindeki heyet, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a odanın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, üyelerin beklentilerini aktardı.
Başkan Özakcan, ziyaretleri için Elektrik Mühendisleri Odası’na teşekkür ederek, “Elektrik Mühendisi olarak meslektaşlarımı ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum” dedi.