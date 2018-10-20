Başkan Özakcan, muhtarlarla yemekte buluştu

Mesut Özakcan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Efeler İlçesi mahalle muhtarları ile yemekte bir araya gelirken, tüm muhtarların gününü kutladı. Başkan Özakcan, Efeler Belediyesi'nin kurularak göreve geldiği 2014 yılından bugüne kadar belediye ile uyum içerisinde çalıştıkları için mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Efeler ilçesinin 83 mahalle muhtarı, Efeler Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlediği yemek programında bir araya geldi. Muhtarlık kurumunun kuruluş yıldönümü nedeniyle Tepecik Mahallesi'nde bir restaurantta düzenlenen yemeğe, Efeler Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcıları O. Derya Tıkır, Belgin Alpdoğan, Ali Seydi Koca, birim müdürleri ve ilçede görev yapan 83 mahalle muhtarı, basın mensupları katıldı.

Yemekte konuşan Mesut Özakcan mahalleleri temsil eden muhtarların demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduklarını ifade ederek,” Efeler belediyesi kurucu belediye başkanı olarak dört buçuk yıldır mahalle muhtarlarımız ile birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun. Muhtarların sorunlarının konuşulduğu, istek ve taleplerinin ele alındığı, özlük haklarının değerlendirildiği bir gün olarak 2015 yılından buyana 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Muhtarlarımız ile birlikte hiçbir siyasi görüş ayrılığı gözetmeden Efeler ilçesinin her köşesine hizmet götürdük. Biz; biriz, beraberiz, büyük bir aileyiz. Bu büyük aile yapısını birlikte oluşturduk ve bunu uygulayarak hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmak istiyorum ”dedi.