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17 Ağustos 2018 15:49

Başkan Özakcan personeli ile bayramlaştı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan personeli ile bayramlaştı

17 Ağustos 2018 15:49

Mesut Özakcan, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde personeli ile bayramlaştı.


Mesut Özakcan, müdürlükleri tek tek ziyaret ederek müdürler ve birim personelleri ile bayramlaştı. Personel ile kısa sohbetler eden Başkan Özakcan, bayram sonrası dinlenmiş ve enerji dolu bir şekilde Efeler halkına hizmet için görevlerinin başında olacaklarını söyledi. Kurban Bayramı’nın belediye personeline ve vatandaşlara hayırlar getirmesini dileyen Özakcan, “Tüm kamu kurumları olduğu gibi belediye personelimiz de pazartesi günü idari izinli sayılacaklar. Zorunlu çalışacak personellerin dışında 9 günlük uzun bir bayram tatiline giriyoruz. Bu yüzden son mesai günümüzde bayramlaşmak istedik. Allah bu güzel günlerin sağlıkla tekrarını nasip etsin. Personelimiz ve vatandaşımızla tüm Efeler ailesine iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Özakcan’a bayramlaşma sırasında Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan da eşlik etti.




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