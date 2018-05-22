Başkan Özakcan, Salı pazarını ziyaret etti

Mesut Özakcan, Salı Pazarı esnafını ziyaret ederek vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.

Aydın il merkezinde kurulan ve en büyük semt pazarı olan Salı Pazarı’nı ziyaret eden M. Mesut Özakcan’a eşi Gülay Özakcan ve Efeler Belediye Meclis Üyesi Sıdıka Fahlioğulları eşlik etti.

Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Özakcan esnafa hayırlı Ramazanlar ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Pazar esnafı ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, alışveriş yapan vatandaşlarında belediye ile ilgili görüşlerini de dinledi. Efeler Belediyesi ve kendisinden duydukları memnuniyetlerini bildiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Özakcan’a teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili olarak Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,“İlçemizde her hafta Salı günleri kurulan ve halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği halk pazarımızda esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Esnaflarımız ile sohbet ederek hayırlı işler temennilerinde bulunuyoruz. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarımızla da ayak üstü sohbetler ederek onların talep ve isteklerini dinliyoruz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin ve esnaflarımızın Ramazan ayını tebrik ediyor ve tuttukları oruçların kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.