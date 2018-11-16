Başkan Özakcan sendikacıları ağırladı

Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özakcan'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden KESK Genel Sekreteri Gürbüz'e ziyareti sırasında KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz'e ziyarette Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Önal, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Köksal, Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası (TARIM ORKAM-SEN) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Oymak, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri (ESM) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Çakmak, TÜM BEL-SEN Aydın Şube Başkanı Münir Ali Koç, SES Aydın Şube Eş Başkanı Öznur Özağaç eşlik etti.

Sendika yöneticileri ile görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özakcan, her zaman işçi ve emekçinin yanında olduklarının bilinmesini isteyerek sendikalara çalışmalarında kolaylıklar diledi.