Başkan Özakcan verdiği sözü tuttu

Mesut Özakcan, geçen yıl verdiği kent belleği müzesi sözünü yerine getirdiğini söyledi.

AGC tarafından her yıl düzenlenen AGC Yılın En İyileri Basın Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Yoğun katılımla gerçekleşen ödül törenine gazeteciler kadar Aydın protokolü de ilgi gösterdi. Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, geçen yıl düzenlenen programda AGC Genel Sekreteri Mehmet Özçakır’ın kent belleği müzesi isteğine karşılık verdiği sözü yerine getirdiklerini kaydetti.

Efeler Belediyesi olarak Aydın’ın tarihine ışık tutacak bir merkez açtıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen ödül töreninde Mehmet bey, tarih ve kent arşivi anlamında Aydın’ın bir ihtiyacını dile getirmişti. Bosnalı Konağı olarak bilinen konağı restore ederek hizmete açmak üzereydik. Yine bu kürsüden o konağı kent belleği müzesi haline getirmek için söz vermiştik. Geçtiğimiz aylarda da bu sözümüzü yerine getirerek ‘Efeler Kent Belleği Araştırma Merkezi’ni hizmete sunduk. Merkezimizde 6 bin sayfanın üzerinde yazılı belge, 2 binin üzerinde fotoğraf 20’nin üzerinde de video ile Aydın’ın geçmişini dijital hale getirdik. Her geçen gün artan belge, fotoğraf, video ve buna doğru orantılı olarak artan ziyaretçi sayısı ile merkezimizi büyütüyoruz. Bu merkezimiz sayesinde de sadece geçmişimizi gün yüzüne çıkartmıyoruz, yaşadığımız günlerle alakalı bir takım bilgileri de geleceğe aktarmaktayız. Burada verdiğimiz sözümüzü de tutmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bununla doğru orantılı olarak Aydınımız ve Efelerimiz için daha güzel günlerde ve projelerde yine birlikte oluruz” dedi.