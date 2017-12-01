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01 Aralık 2017 20:49

Başkan Özakcan yemin törenine katıldı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan yemin törenine katıldı

01 Aralık 2017 20:49

Mesut Özakcan, Aydın Jandarma Eğitim Taburu’nda düzenlenen yemin törenine katıldı.


Aydın Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı’nda acemi eğitimini tamamlayan 1997-4 devre bin 367 er ve 369’uncu kısa dönem 123 er için yemin töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Mesut Özakcan, Jandarma Kıdemli Albay Kamuran Ersan, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ali İhsan Ergül, erler ve aileleri katıldı.


Askerler ve Türk Bayrağı’nın tören alanındaki yerini alması ile düzenlenen yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende konuşma yapan Jandarma Binbaşı Ergül,” Sevgili Mehmetçikler, alacağınız her türlü görevi iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam ile doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti rehber edineceğinizden ve andınıza sadık kalacağınızdan şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek, bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Askerler, bayrağa ve silaha el basarak yemin etti. Törenin sona ermesiyle askerlerin aileleri ile buluşması duygulu anlar yaşatırken, günün anısına protokol üyeleri ile askerler ve aileleri toplu fotoğraf çektirdi.




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