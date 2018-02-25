Başkan Özakcan, Zeytinköy Mahallesini ziyaret etti

Mesut Özakcan, geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretlerine Zeytinköy Mahallesi ile devam etti.

Zeytinköy Mahallesi Lokma Hayrına katılan Başkan Özakcan, Zeytinköy Mahalle Muhtarı Muammer Yanık ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip, onların istek ve taleplerini dinleyen Mesut Özakcan, “Yetki ve sorumluluk alanımızda kalan her türlü konuyu imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bu hizmetlerimizi artarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar da Efeler Belediyesi’nin çalışmalarından çok memnun olduklarını ifade ederek, “Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’dan Allah razı olsun. Mahallemize gelip bizlere zaman ayırdı, isteklerimizle yakından ilgilendi. Bugüne kadar Efeler Belediyesi’nden istediğimiz ne varsa, imkanları yettiğince yerine getiren başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Zeytinköy Mahalle ziyaretinde sıcak ve içten bir karşılamayla karşılaşan Başkan Özakcan’a, mahallenin çocukları da ayrıca ilgi gösterdi. Çocuklar, ‘Mesut amcamızı çok seviyoruz’ diyerek Mesut Özakcan’ın elini öptüler. Başkan Özakcan da çocuklara sarılarak ilgilerinden dolayı teşekkür etti.