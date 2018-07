Başkan Özakcan, Zeytinköy sakinleriyle bir araya geldi

Mesut Özakcan, Cuma günleri mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Özakcan’ın bu haftaki adresi Zeytinköy Mahallesi oldu.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan Mesut Özakcan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta Zeytinköy Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Özakcan, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi. Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Erbaş ve Fen İşleri Müdürü Figen Çakırtaş’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Özakcan, Cuma namazının ardından mahalle halkı ile mahalle meydanında buluştu.

Mesut Özakcan, "Belediye başkanlığı zor ve meşakkatli bir iş. Telefonunuz ve kapınız halka her zaman açık olacak. Bizler de ekibimizle birlikte her zaman halkla iç içe oluyor, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Görev ve sorumluluk alanımız içerisindeki her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Zeytinköy Mahallemiz de hizmet götürdüğümüz 83 mahallemizden sadece bir tanesi. Merkez mahallelerde vatandaşlarımıza ne hizmet veriyorsak buradaki vatandaşlarımız da aynı hizmetten yararlanıyorlar. Vatandaşlarımıza belediyemize gösterdiği teveccühten dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Zeytinköy Mahalle Muhtarı Muammer Yanık da, Başkan Özakcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek mahallelerine getirilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette ayrıca Ambarcık Mahalle Muhtarı Bahtiyar Çoban, Danişment Mahalle Muhtarı İsmail Efe ve Konuklu Mahalle Muhtarı Fethi Şahin de hazır bulundu.