Başkan Özakcan’a lokmalı karşılama

Mesut Özakcan, Kenger Mahallesi’ni ziyaret etti.

Başkan M. Mesut Özakcan’ın hemen hemen her hafta bir iki mahalleye gerçekleştirdiği ziyaretlerin bu haftaki durağı Kenger Mahallesi oldu. Yoğun çalışma programına rağmen her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Başkan Özakcan, vatandaşlarca’ Efeler’in Babası, Efelerin Mesut Abisi’ olarak karşılanıyor.

Bu haftaki mahalle ziyaretini Kenger Mahallesi’ne düzenleyen Başkan Özakcan’ı mahalle halkı kendisi için döktürdükleri lokma hayrı ile karşıladı. Kenger Mahallesi İlkokulu’nda düzenlenen lokma hayrında Mesut Özakcan’a Başkan Yardımcısı Ali Seydi Koca, Fen İşleri Müdürü Figen Çakırtaş eşlik etti.

Mahalle halkıyla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Başkan Özakcan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’ni de unutmadı. Başkan Özakcan, “Allah lokma hayrınızı kabul etsin. Bildiğiniz gibi bugün 17 Ağustos. Doğal afeti alınacak bireysel tedbirlerle engellememiz mümkün değil. Ama doğal afetlerin vereceği zararı en aza indirmek, can kaybını önlemek adına yapılması gerekenleri yapmakta insan olarak, yönetimler olarak hepimizin görevi. 17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Bu arada ülkemizde yıllardır devam eden, yaşadığımız terör illeti var. Her gün aldığımız şehit cenazeleri haberi ile hepimizin yüreği yanıyor. Ben ülkemizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi de anıyor, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömür diliyorum” dedi.

Mahallelinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutlayan Başkan Özakcan, “Bildiğiniz gibi Efeler Belediyesi 2014 yılında Aydın ilimizin Büyükşehir olmasıyla oluşan yeni bir belediye, yeni bir ilçe. Dört buçuk yılımızı da geride bıraktık. Yeni kurulan bir belediye olarak birimlerimizi sıfırdan oluşturduk. Oturacak yerimiz bile yoktu ama kısa zamanda hizmet ağımızı oluşturduk. Yetki sınırlarımız, imkanlarımız ölçüsünde her mahallemize eşit hizmet ediyor, yetişmeye çalışıyoruz. Düzenlediğiniz lokma hayrı birlikte olmaya vesile oldu. Mahallelerimizde, ülkemizde, dünyada; dostluğa, kardeşliğe, barışa ihtiyacımız var. Ziyaretimiz vesilesiyle yaklaşan Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Sağlıkla nice güzel günlerde, bayramlarda birlikte olmayı diliyorum. Hepinize yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Özakcan, Kenger Mahallesi ziyareti dönüşünde de yol üzerinde bulunan kahvehanelere de uğrayarak, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramını kutladı.