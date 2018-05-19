Başkan Özakcan’a teşekkür ziyareti

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri, Özakcan’a çiçek takdim ederek verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Özakcan’a düzenlenen ziyarete Dernek Başkanı Erdal Hanaylı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın tahsis ettiği otobüsle Balıkesir’de düzenlenen 1’inci Ayvalık Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası’na giden ve şampiyon olarak dönen Siyah-Beyazlı Aydın Masterlar takımı, Başkan Özakcan’a çiçek vererek sağladığı otobüs desteğinden dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, ”Masterlar takımımız Aydın’ımızı en iyi şekilde temsil etti. Başarılarından dolayı çok mutlu oldum ve gururlandım. Emeği geçen tüm arkadaşları canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.