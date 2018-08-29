Başkan Özakcan’dan ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Mesut Özakcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özakcan mesajında, ”Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin bu vatan uğruna yaptıklarını sadece biz değil, bizden sonra gelen nesiller de unutmayacaktır” dedi.

Mesut Özakcan mesajında, ”Türk Milleti şanlı tarihinde bağımsızlık ve hürriyetine olan tutkusunu defalarca göstermiştir. Kurtuluş Savaşı’nı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik, cesaret, fedakarlık ve feragat tabloları ile dolu 30 Ağustos Zaferi; Türk Milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu destan, yüreğindeki vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle milletini ve ülkesini kanının son damlasına kadar koruyan kahraman Türk askerinin kazandığı en büyük zaferdir. Türk Milleti şanlı tarihinde bağımsızlık ve hürriyetine olan tutkusunu defalarca göstermiştir. Birçok kahramanımız canı pahasına düşmanla savaşıp bağımsızlık ve özgürlük için kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya koydukları destansı mücadele örneğiyle topraklarımızı savunmuş, tarihimize şanlı bir direniş sayfası eklemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin bu vatan uğruna yaptıklarını sadece biz değil, bizden sonra gelen nesiller de unutmayacaktır. Kahramanca yurdunu savunan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şeref ve kahramanlık günümüz olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.