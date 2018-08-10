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10 Ağustos 2018 17:59

Başkan Özakcan’dan Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’dan Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

10 Ağustos 2018 17:59

Mesut Özakcan, Aydın Ticaret Borsası’nı (ATB) ziyaret etti.


ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’un makamında gerçekleşen ziyarette ATB Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen ve Genel Sekreter Neslihan Koç da yer aldı.


Nisan ayında gerçekleştirilen seçimlerde tekrar başkanlığa seçilen ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çondur’u tebrik ederek imkanlar dahilinde belediyenin kapılarının her zaman kendilerine ve ATB üyelerine açık olduğunu kaydetti.


ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da Başkan Özakcan’ın ziyaretinden duyduğu memnuiyeti dile getirerek, görevinde kolaylıklar diledi.




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