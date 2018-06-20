Başkan Özakcan’dan CHP seçim çadırına ziyaret

Mesut Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kent meydanındaki seçim çadırını ziyaret etti.

CHP’li Mesut Özakcan, katıldığı bir açılış sonrası kent meydanındaki CHP seçim çadırını ziyaret etti. Beklemedikleri bir anda Başkan Özakcan’ı karşılarında gören partililer, Özakcan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.

24 Haziran Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan seçimlerin Türkiye için önemine değinen Mesut Özakcan, “Bugüne kadar halkımızın ülke genelindeki tüm olayları çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve sandıkta gereğini yapacağını düşünüyorum. Türkiye için artık tamam deme vakti geldi. İnşallah seçimlerden birinci parti olarak CHP çıkacak ve milletvekilliği dönemimde mesai arkadaşlığı yaptığımız Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olarak ülkemiz için taze kan olacak” dedi.

Partilileri ile birlikte bir süre sohbet ederek seçim çalışmalarına katılan Özakcan, vatandaşlarla da sohbet ederek CHP’nin seçim beyannamesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.