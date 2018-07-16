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16 Temmuz 2018 14:34

Başkan Özakcan’dan güven tazeleyen Çetindoğan’a ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’dan güven tazeleyen Çetindoğan’a ziyaret

16 Temmuz 2018 14:34

Mesut Özakcan, geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda güven tazeleyen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanlığına seçilen Selahittin Çetindoğan’ı ziyaret etti.


Mayıs ayında gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı AYESOB 32’inci Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Selahittin Çetindoğan yeniden başkanlığa seçildi. Mesut Özakcan da güven tazeleyen Çetindoğan’ı makamında ziyaret ederek, bundan sonraki dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi. Esnafın sorunların da konuşulduğu ziyarette Başkan Özakcan, “Bugüne kadar görevini başarı ile yürüten Çetindoğan’ı tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum. Belediye olarak her zaman esnafımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.


Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özakcan’a teşekkür eden Çetindoğan, “Başkanımız esnaflarımızın sorunları ile yakından ilgileniyor. Efeler Belediyesi ile olan işbirliğimiz her zaman sürecek. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyarette AYESOB Başkan Vekili Kamil Tavil ve İnşaatçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz da yer aldı.




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