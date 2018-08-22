Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 11:06

Başkan Özakcan’dan güvenlik güçlerine sürpriz bayram ziyareti

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’dan güvenlik güçlerine sürpriz bayram ziyareti

22 Ağustos 2018 11:06

Mesut Özakcan, Efeler ilçesinin dört bir yanında bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.


Ailelerinden uzak bayram geçiren güvenlik güçlerini Mesut Özakcan unutmadı. Başkan Özakcan, ilçenin kilit bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz çalışan emniyet ve jandarma mensuplarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyarette güvenlik güçlerinin bayramlarını kutlayan Özakcan, bayram çikolatası ikram etti.


Güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Mesut Özakcan, "Polisimizle, askerimizle, esnafımızla ve vatandaşlarımızla Efeler ilçesinde bizler bir aileyiz. İlçemizin güvenliğini sağlayan kardeşlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Bayramı görevi başında geçiren tüm emniyet ve jandarma mensuplarına iyi bayramlar diliyorum" dedi.


Ummadıkları anda Başkan Özakcan’ı karşılarında gören güvenlik güçleri de kendilerini unutmadıkları için Özakcan’a teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç