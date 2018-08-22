Başkan Özakcan’dan güvenlik güçlerine sürpriz bayram ziyareti

Mesut Özakcan, Efeler ilçesinin dört bir yanında bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Ailelerinden uzak bayram geçiren güvenlik güçlerini Mesut Özakcan unutmadı. Başkan Özakcan, ilçenin kilit bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz çalışan emniyet ve jandarma mensuplarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyarette güvenlik güçlerinin bayramlarını kutlayan Özakcan, bayram çikolatası ikram etti.

Güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Mesut Özakcan, "Polisimizle, askerimizle, esnafımızla ve vatandaşlarımızla Efeler ilçesinde bizler bir aileyiz. İlçemizin güvenliğini sağlayan kardeşlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Bayramı görevi başında geçiren tüm emniyet ve jandarma mensuplarına iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Ummadıkları anda Başkan Özakcan’ı karşılarında gören güvenlik güçleri de kendilerini unutmadıkları için Özakcan’a teşekkür ettiler.