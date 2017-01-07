Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 19:28

Başkan Özakcan’dan İzmir’in kahramanı şehit polisin babasına ziyaret

Başkan Özakcan’dan İzmir’in kahramanı şehit polisin babasına ziyaret

07 Ocak 2017 19:28

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İzmir’deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi’ndeki odasında ziyaret etti.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi’ndeki odasında tedavisi devam eden Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret ederek başsağlığı diledi. Başkan Özakcan sağlık durumu hakkında da bilgi aldığı Mehmet Zeki Sekin’e belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde Efeler ilçesinde yeni açılacak bir parka oğlu ‘ Şehit Fethi Sekin’in’ adının verileceğini söyledi.
“Kahraman Polisin Adı Efeler’de Yaşayacak”
İzmir’de adliye binasına düzenlenen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek, girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin’in, İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin’i olduğunu belirten Başkan Özakcan, “Başımız sağ olsun. Öyle yetişmiş bir evlat ki Fethi Sekin, canını hiçe sayarak onca insanın hayatı kurtardı. Önümüzde ki günlerde belediye meclisimizden alınacak kararla ilçemizde açacağımız yeni bir parkımıza canı pahasına birçok insanın hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin’ adını vereceğiz. Bu tür terör saldırıları Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşlik hukukuna yöneliktir. Ancak ülkece güçlü olmak, hür ve bağımsız olmak, huzur ve bağımsızlık içinde yaşamak için mücadele etmek zorundayız. Tekrar terörü lanetliyor ve bu tür acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Vatan sağ olsun”
Düzenlediği ziyaret nedeniyle Başkan Özakcan’a teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, “Evet oğlum şehit oldu ama vatan sağ olsun” dedi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın ziyareti esnasında Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ta şehit babasını tedavi gördüğü odasında ziyaret etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    7°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç